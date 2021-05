Die niederländischen Black Metaller OSSAERT haben die 2. Single aus ihrem kommenden Album “Pelgrimsoord” veröffentlicht, das am 4. Juni bei Argento Records erscheinen wird. Den Track “De Nacht en de Verdwijning” könnt ihr auf dem YouTube Kanal Black Metal Promotion II hören. www.facebook.com/Ossaert

Info: Pelgrimsoord’ will be limited to 300 LP’s (200 Black & 100 Blood/Smoke, 200 CD’s and 50 hand-numbered tapes.)