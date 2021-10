ORPHANED LAND :: “30 Years Of Oriental Metal” Box

ORPHANED LAND feiern ihr 30-jähriges Bestehen. Zu diesem ganz besonderen Anlass veröffentlicht die Band eine Ltd. CD-Box mit 8 CDs, die 6 Alben in voller Länge und eine Bonus-Song-Sammlung aus den letzten 30 Jahren auf zwei zusätzlichen CDs enthält. Die Box enthält außerdem ein erweitertes 112-seitiges Booklet mit speziellen Linernotes zu jedem Album von Kobi Farhi. “30 Years Of Oriental Metal” wird am 10. Dezember über Century Media Records erscheinen.

Preorder: https://orphanedland.lnk.to/30YearsOfOrientalMetal

Website: http://www.orphaned-land.com/

Facebook: https://www.facebook.com/OrphanedLandOfficial

ORPHANED LAND live 2022:

09.03. Essen – Turock

01.04. Berlin – Gretchen

02.04. Köln – Helios 37

03.04. München – Backstage

10.04. Reichenbach – ARTrock fest

11.04. Frankfurt – Zoom

13.04. Osnabrück – Bastard club

14.04. Hamburg – Logo

16.04. Weinheim – Café Central

17.04. Ubach Palenberg – Rock Fabrik