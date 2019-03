Die Schweden OCTOBER TIDE (feat. ex-Katatonia Gitarristen Fredrik und Mattias Norrman) haben den ersten Track aus ihrem neuen Album veröffentlicht. “In Splendor Below”, das sechste Album der 1995 gegründeten Band, wird am 17. Mai bei Agonia Records veröffentlicht.

Upcoming shows:

09.03.2019: Rotterdam @ In The Grip Of Winter fest 2019, NL

05.07.2019: Explosive Stage @ Exit Festival, SRB

21.07.2019: Tolmin @ Metaldays Festival, SI