OCTOBER NOIR :: Neuer Track “Windows”

Die in Florida ansässige Doom/Gothic Rock Band OCTOBER NOIR hat ihr neues Video zum Song “Windows” veröffentlicht. Der Song ist auf ihrem neuen Album “Fate, Wine & Wisteria” zu hören, das am 22. September erscheinen wird. Der Song handelt davon, einen Retter inmitten des Elends zu finden und alles, was die Welt zu bieten hat, durch die Augen dieser Person zu sehen. Das Video wurde an verschiedenen Orten in Süd- und Zentralalabama gedreht und zeigt die Band in verschiedenen Teilen der Welt und alles, was die Landschaft zu bieten hat. https://www.facebook.com/OctoberNoirMusic