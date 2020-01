OBSCURA + GOD DETHRONED + THULCANDRA + FRACTAL UNIVERSE :: Tour ab Mitte Februar :: Tour ab Mitte Februar

OBSCURA + GOD DETHRONED + THULCANDRA + FRACTAL UNIVERSE

DILUVIUM EUROPA 2020

14.02. FR – Metz, Haunting The Chapel

15.02. CH – Zug, Galvanik

16.02. IT – Bologna, Locomotiv

17.02. SL – Ljubljana, Orto Bar

18.02. AT – Graz, Explosiv

19.02. BIH – Tuzla, Palma

20.02. BG – Sofia, Mixtape 5

21.02. RO – Bucharest, Quantic Club

22.02. SR – Belgrade, Bozidarac

23.02. HU – Budapest, Dürer-Kert

24.02. SK – Bratislava, Randall

25.02. CZ – Prague, Futurum

26.02. PL – Krakow, Kwadrat

27.02. PL – Warsaw, Proxima

28.02. LV – Riga, Melna Piektdiena

29.02. EST – Tallin, Tapper Club

01.03. FI – Helsinki, Tavastia

03.03. SWE – Stockholm, Klubben

04.03. NO – Oslo, John Dee

05.03. DK – Aarhus, Voxhall

06.03. DE – Essen, Turock

07.03. DE – Landshut, Rocket Club