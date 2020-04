OBLIVION BEACH :: Neue Single der finnischen Doom Rock Metal Band

Am 17.04.2020 veröffentlicht die finnische Doom Rock Metal Band OBLIVION BEACH die zweite Single “Elekttrik Forest” inklusive einem Video Clip. Das Debütalbum ist auf dem Weg.

OBLIVION BEACH entstand 2018 aus der gefrorenen Asche der Band VUOLLA. Die Band besteht aus einer Einheit von vier Musikern, die die Kräfte von schweren Riffs und die Klänge von Melancholie herbeiruft. Die erste Single “The Dive” wurde im Juni 2018 von Tom Brooke im Tonhaven Recording Studio aufgenommen, gemixt und gemastert. Der Track wurde am 03.08.2018 via Schwarzdorn Production als digitale Single veröffentlicht und beschreibt eine seltsame Reise auf einem Meer von Visionen, mit Boten aus einer anderen Zeit und einem anderen Ort. Bei “The Dive” ging es darum, die ersten Schritte ins Unbekannte zu machen. Sichere Räume und vertraute Ecken des Lebens freizuräumen und in Richtung eines Ortes zu segeln, an dem man nicht zu irgendetwas gehören muss. Der Strand der Verlorenen und der Gefallenen.