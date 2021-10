Die Industrial-Musiker Tim Skold (Marilyn Manson, KMFDM, Motionless In White, Skold) und Nero Bellum (Psyclon Nine) haben sich zum zweiten Mal als NOT MY GOD zusammengetan. Das neue Album mit dem Titel “SIMULACRA” wurde jetzt von Metropolis Records über alle digitalen und Streaming-Plattformen, CD und eine limitierte Version auf Vinyl veröffentlicht.

https://notmygodofficial.bandcamp.com/album/simulacra