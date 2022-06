Die norwegischen Black Metaller NORDJEVEL haben den neuen Track “Spores of Gnosis” aus ihrem kommenden Album “Gnavhòl” veröffentlicht. Wann das Werk bei Indie Recordings erscheinen wird, ist noch nicht bekannt. https://www.nordjevel.com / https://orcd.co/sporesofgnosis

“Elusive and clandestine, raging and black. Like burning needles, piercing every soul and spirit-nerve. We give you Spores Of Gnosis.” – Nordjevel