Die norwegischen Black Metaller NORDJEVEL haben den Titeltrack aus ihrem kommenden Album “Gnavhòl” veröffentlicht. Wann das Werk bei Indie Recordings erscheinen wird, ist noch nicht bekannt. https://www.nordjevel.com

Info:

“Gnavhòl is a sinister and captivating track that leads the listeners into the atmospheric darkness of hell. With Norwegian lyrics they truly capture the raw nature of true black metal.”

“From the stench of rotting flesh and the howling of twisted minds, we give you Gnavhól”