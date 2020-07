NO MORE :: Kieler Post Punk Wave Band mit 5 Covertracks

NO MORE, die 2019 ihr 40-jähriges Bestehen feierten, covern Songs von Velvet Underground, Roxy Music, Xmal Deutschland und anderen und veröffentlichen dies unter dem Titel “THE END OF THE WORLD – Songs Pinned Up By NO MORE”. Die Idee entstand als sie eine alte Kassette mit Demos von 1987 fanden, unter anderem mit einem Cover von Lee Hazlewoods & Nancy Sinatras “Summer Wine” (Tina Sanudakuras wohl einzige Gesangsaufnahme). Die Aufnahme war dann der Startpunkt für die Reise ans Ende der Welt, inkl. einiger NO MORE Live-Classics und einem deutschsprachigen Track von Xmal Deutschland. Exklusiv auf bandcamp:

nomore.bandcamp.com/album/the-end-of-the-world-songs-pinned-up-by-no-more / facebook.com/official.no.more/

01. Summer Wine

02. Venus In Furs

03. Love Is A Drug

04. Eisengrau

05. The End Of The World