NO MORE :: Compilation zum 40. Geburtstag

Ihr 40-jährige Bestehen feiern NO MORE mit der Veröffentlichung der Compilation “Love, Noise & Paranoia” am 12. Juli. Diese erscheint als LP mit 11 Songs sowie als CD mit 20 Stücken. Die Käufer der LP-Version erhalten einen Gratis-Download-Code zu allen Songs der Compilation-CD plus 3 weiteren Songs. NO MORE sind permanent on the road und arbeiten gleichzeitig an einem neuen Album.

NO MORE gründen die Band 1979, als Punk und New Wave die 70er hinwegfegen, lösen sich 1986 auf, als die 80er zu sehr 80er sind. Ende 2008 kommen sie zurück, verdichtet auf das Duo Tina Sanudakura und Andy Schwarz. Sie touren durch ganz Europa, ruhen sich nicht auf alten Lorbeeren aus, produzieren neue Alben und stoßen in neue Gefilde vor.

Shows:

06.09.19 DEUTZEN (D) – NCN Festival

04.10.19 BOCHUM (D) – Rotunde – & Psyche & Invisible Limits

05.10.19 GOSLAR (D) –

26.10.19 MILANO (IT) – Ligera

27.10.19 VIGNOLA (IT) – Circolo Arci Ribalta

09.11.19 BERLIN – SchokoLaden – & Ben Bloodygrave

23.11.19 KASSEL – Goldgrube

28.12.19 KIEL – Kein Kiel Festival, Schaubude – & Girls Under Glass