Die Blackened Heavy Metal Band NITE hat ihr zweites Album “Voices of the Kronian Moon” bereits vor der Veröffentlichung am Freitag über Season Of Mist in voller Länge als Stream zur Verfügung gestellt.

NITE comments on the stream, “The time has come for us to unveil ‘Voices of the Kronian Moon’ in its entirety. Join us on this journey through space and time, through the land of Osiris, the city of the sun and the waves of Acheron. A journey towards the heart of the sun.”