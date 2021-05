NIGHT RESIDENT :: Neuer Track zum kommenden Album online

Zwei Jahre nach der Veröffentlichung ihres selbstbetitelten Debüts sind die Griechen NIGHT RESIDENT zurück mit ihrer Mischung aus Hard-Rock, Metal, Doom und Gothic-Rock. Aufgenommen, gemischt und produziert von Bassist/Sänger John Tsiakopoulos bei Mothstudio Productions, Athen, und gemastert von Mario Methenitis bei Loud Monster Mastering, trägt das neue Album den Titel “Darkness Is My Home” und wird am 21. Mai veröffentlicht. Daraus ist nun die neue Single “Into Her Eyes” online zu hören. facebook.com/nightresidentband / nightresident.bandcamp.com