NIGHT IN GALES veröffentlichen mit “Dawnlight Garden” am 24. Juli via Apostasy Records ihr neues Album.

2018 wartete NIGHT IN GALES nicht nur mit der Rückkehr seines ursprünglichen Sängers Christian Müller auf, sondern präsentierte eine neu entdeckte Liebe für Melodic Death Metal in seiner ursprünglichsten Form, dargeboten mit einer unbändigen Spielfreude und einer fühlbaren Verbundenheit zur eigenen Geschichte.