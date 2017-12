Die Melodic Death Metal-Szeneurgesteine NIGHT IN GALES werden am 23.02.2018 mit “The Last Sunsets” ihr neuestes Werk veröffentlichen. Nach “The Spears Within” stellt die Band ab sofort das Lyric-Video zu “The Mortal Soul” zur Schau, das mit einem Gastspiel von Marc Grewe (ex-Morgoth, Insidious Disease) aufwartet.

