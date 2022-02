NIGHT CROWNED :: Neue EP mit Teaser-Video angekündigt

Nach der Veröffentlichung ihres letzten Albums “Hädanfärd” (Juli 2021, Noble Demon), haben die schwedischen Blackened Death Metaller NIGHT CROWNED ihre brandneue EP mit dem Titel “Rebirth Of The Old” angekündigt, welche am 18. März über Noble Demon erscheinen wird. “Rebirth Of The Old” wird am 18. März digital über Noble Demon veröffentlicht und kann vorbestellt werden. Dazu gibt es einen ersten Teaser. https://music.nobledemon.com/rebirth

Tracklist:

1. Born of the flickering

2. Rex Tenebrae (feat. Christian Älvestam – English Version)

3. Shackled (Fjättrad English Version)

4. A Fate Sealed In The Grave (Ett Gravfäst Öde – English Version)

Night Crowned kommentiert:

“Während ihr auf das nächste Night Crowned-Album wartet, präsentieren wir euch “Rebirth Of The Old”, eine Vier-Track-EP, die drei Songs unseres letzten Albums ‘Hädanfärd’ enthält, allerdings mit englischem Gesang und einem Cover von Old Man’s Child. Die ursprüngliche Absicht war es, aus “Hädanfärd” ein Doppelalbum zu machen, eine schwedische und eine englische Version. Nur ein Stück wurde auf Englisch aufgenommen, bevor wir beschlossen, das Album nur auf Schwedisch zu machen. Also haben wir diese letzten beiden Songs jetzt fertiggestellt, wieder mit fantastischem Gastgesang von Christian Älvestam. Wir denken, dass das Cover von Old Mans Child großartig geworden ist, aber da wir uns für ein rein schwedisches Album entschieden haben, passte es nicht gut auf das Album. Hier ist es also, genießt es, während wir uns weiter auf das Schreiben und Aufnehmen unseres kommenden Albums konzentrieren!”