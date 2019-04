Kurz vor Veröffentlichung ihres zweiten Studioalbums “Blykrone” über Dusktone bringen die Norwegischen Black/Folk Metaller NIFROST nun die neue Single “Tvihalden” heraus. https://www.facebook.com/nifrost

“This is just a first taste to show what the four Norwegians are capable of by combining black metal-inspired riffs with pure Norwegian folk music and with vocals that range from screams and deep growls, to melodic clean passages written and performed in their mother tongue.”