Am 18.05.2018 findet in der Lagerhalle Osnabrück die offizielle Niedersächsische Luftgitarrenmeisterschaft statt, zu der auch Teilnehmer aus NRW eingeladen sind. Dabei kämpfen die besten Luftgitarristen und Luftgitarristinnen der Region witzig, spektakulär und garantiert rockig um die Gunst der Jury, um neben einer E-Gitarre den Einzug in das Bundesfinale in München zu gewinnen. Zur Vorbereitung wird es am 28.04.2018 einen Workshop geben, bei dem alle Teilnahmeinteressierten ausprobieren können, ob Luftgitarre ihr neues Hobby wird.

Infos unter https://www.wenigeristair.de/

Zur Einstimmung schonmal ein Video von den Weltmeisterschaften: