NEW WAVES DAY FESTIVAL : Musik aus der Gründungsdekade der schwarzen Szene

Der NEW WAVES DAY feiert seine Premiere in Oberhausen. Am 13. Mai dieses Jahres ist die Turbinenhalle Gastgeber für ein Tagesfestival, das den originalen frühen 80er Wave & Gothic Sound auf die Bühne bringt.

Abseits von schwarzem Schlager und Düster-Techno geben sich hier Acts die Klinge in die Hand, die eins gemeinsam haben: Sie entstammen der Gründungsdekade der schwarzen Szene oder sind von ihr beeinflusst. Szenegroßen wie The Mission oder Chameleons Vox sind Headliner und erhalten mit Cassandra Complex, den 70er Skandalrocker Bollock Brothers und den deutschen Chartstürmern der 80er – Boytronic – prominente Unterstützung. Mit den Stuttgarter Goth-Punks Fliehende Stürme und den deutsch-amerikanischen Deathrockern Frank The Baptist wird der Festivaltag komplettiert. https://www.new-waves-day.com/