NEPHILIM ist eine deutsche Metal-Band aus Düsseldorf. Gegründet im Herbst 2008, ist ihre Mischung aus kompromisslosen Death Metal-Riffs und atmosphärischen Black Metal-Harmonien von extremen Metal-Bands wie Behemoth, Belphegor und Keep of Kalessin inspiriert. NEPHILIM arbeitet derzeit an der Fertigstellung ihres nächsten Full-Length-Albums und plant, jeden Monat neue Singles zu veröffentlichen. Die erste Single “Neoblasphemer” ist bereits draußen. www.facebook.com/nephilimarise