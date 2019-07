Die süddeutsche Death Metal Truppe NECROTTED hat küzlich eine neue EP für Oktober angekündigt. Jetzt haben sie ein Live-Video zum Titeltrack “Die For Something Worthwile” veröffentlicht.

“Die For Something Worthwile” wird am 11.10.2019 via Rising Nemesis Records ver´öffentlicht und beinhaltet vier Songs. Produziert wurder der nächste NECROTTED-Death-Metal-Schlag von Kai Bigler und Benjamin Stelzer von Parasite Inc.