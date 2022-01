NANNA BARSLEV :: Neue Single der Nordic Folk Künstlerin

By Norse Music nehmen die renommierte Nordic-Folk-Künstlerin NANNA BARSLEV unter Vertrag. Das Debüt-Soloalbum “Lysbærer” erscheint am 18. März auf CD und digital, Vinyl gibt es ab 06. Mai. Ein erster Song “Skjoldmø” wurde mit Video nun veröffentlicht. Vorbestellungen sind möglich unter: https://bynorsestore.com/

Info: Nanna ist eine bekannte Dark-Nordic-Folk-, Neofolk-, Viking-Künstlerin und Komponistin aus Dänemark. “Lysbærer”, ihr erstes Full-length-Soloalbum, ist das Resultat von Nannas Erfahrung im Nordic-Atmospheric / Dark-Folk-Genre seit den frühen 1990er Jahren u.a. als Frontfrau von Huldre, Asynje, Gny und Ættir.

Nanna kommentiert die Unterzeichnung bei By Norse Music: “Ich bin stolz und aufgeregt, Euch mitteilen zu können, dass ich mit By Norse Music die perfekte Ergänzung gefunden habe, um meine Musik in die Welt hinauszutragen. Ich freue mich sehr, ein Teil der By-Norse-Familie zu sein, und ich fühle mich glücklich, unter wundervollen Kollegen wie Wardruna, Tvinna, Eivør und all den anderen fabelhaften Künstlern zu sein, die die gleichen Genre-Energien und -Wurzeln teilen.”