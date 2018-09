Die finnischen Post Punk Pioniere MUSTA PARAATI bringen nach 34 Jahren ein neues Album hervor (die ursprüngliche Band war Anfang der 1980er Jahre nur wenige Jahre aktiv, aber ihr Line-Up änderte sich mehrmals, bevor sie sich 1985 auflöste.). Auf “Black Parade” sind Jyrki 69 (The 69 Eyes), das Werk erscheint am 19. Oktober via Cleopatra Records und mit “The Leader” gibt es einen Vorgeschmack.