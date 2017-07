Am 25. August veröffentlicht die Band ihr mittlerweile viertes Studio-Album unter dem Titel “TORTUGA”. In musikalischer Vielfalt präsentiert die Seeräubermannschaft aus dem ‘karibischen Osnabrück’ eingängige Folk-Kompositionen, die gepaart sind mit der Pulveraffentypischen Selbstironie und dem Wortwitz, für den sie von ihren Fans so gefeiert werden.

Jetzt gibt es ein neues Video zu “Achtung, Fertig, Prost”