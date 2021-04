MOTÖRHEAD :: Neue Single aus kommendem Livealbum

Motörheads “Louder Than Noise… Live in Berlin”, VÖ am 23.04.2021 kommt mit der nächsten Single/Video “Rock It”, aufgenommen am 5. Dezember 2012 im Berliner Velodrom.

Während der 40jährigen Karriere der Grammy Gewinner Motörhead, standen die deutschen Fans immer loyal und fanatisch an der Seite ihrer Band und gaben der lautesten Rock’n’Roll Band jeden Support. Alle Touren waren Jahr für Jahr ausverkauft und so auch die Show am 5. Dezember 2012 im Velodrom in Berlin. Einer ihrer größten deutschen Gigs vor 12.000 verrückten, außer sich vor Freude, hinreißenden Fans erlebten sie auf ihrer Kings of The Road Tour. Die Show wurde aufgenommen und wird am 23. April 2021 über Silver Lining Music mit dem Titel: “Louder Than Noise… Live in Berlin” in den Formaten CD mit Bonus DVD, Doppel- Vinyl und auf allen Streaming Plattformen veröffentlicht.

Pre-order: https://smarturl.it/MHLOUDERTHANNOISE