MORTIIS :: Rare Liveaufnahme aus 1997 wird veröffentlicht

Der Dungeon-Synth-Pionier MORTIIS hat die Veröffentlichung von “Transmissions From The Western Walls Of Time” angekündigt – eine Live-Aufnahme aus dem Jahr 1997. www.facebook.com/officialmortiis / mortiis.bandcamp.com/patreon-cotbw

Von der Handvoll Shows, die MORTIIS in den 90er Jahren absolvierten, existieren nur sehr wenige Tondokumente, und dies ist eines der wenigen, die wir ausgraben konnten. Diese Aufnahme wurde von einer unbekannten Person aufgenommen, die eine Videokamera oder einen Kassettenrekorder zu der Show mitbrachte. Die Show fand am 12. November 1997 im Transmission Theatre in San Francisco statt, das heute nicht mehr existiert.

“Transmissions From The Western Walls Of Time” wurde auf einer limitierten Auflage von klassischem schwarzem Vinyl und einer streng limitierten Auflage von silbernem Vinyl veröffentlicht, die inzwischen ausverkauft ist. Beide Vinyl-Versionen enthalten ein A2-großes Poster. Sie ist auch als CD im Digipack erhältlich.

Die silberne Vinyl wurde den Mitgliedern der Fan Club/Patreon-Gruppe Cult Of Thee Black Wizards angeboten, einer Gruppe im Stil eines Fanclubs. Die Mitgliedschaft beinhaltet den kostenlosen Download von ca. 40 Veröffentlichungen, Studio-Updates, bevorzugte Bestellung von Veröffentlichungen in limitierter Auflage, exklusives Merchandise, einen monatlichen/halbmonatlichen Video-Chat nur für Mitglieder (über eine private Facebook-Gruppe nur für Mitglieder).