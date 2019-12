MORTIIS :: Neues Video zu “A Dark Horizon”

MORTIIS hat ein neues Video für den Song “A Dark Horizon” veröffentlicht, das von seinem kommenden Album “Spirit Of Rebellion” stammt. Regie führte der finnische Regisseur Ari Savonen, mit dem MORTIIS auch für das Video “Visions of an Ancient Future” zusammenarbeitete.

“Spirit Of Rebellion” ist als neu interpretierten Erweiterung und Fortsetzung des 1994er Era I-Klassikers “Ånden som Gjorde Opprør” angekündigt und wird am 24. Januar 2020 über Omnipresence Productions / Dead Seed Productions veröffentlicht.