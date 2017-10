MORBID ANGEL :: Neues Album am 1. Dezember

Morbid Angel veröffentlichen ihr neues Studioalbum am 1. Dezember 2017 über Silver Lining Music. Wieder vereint auf dem Album sind Gitarrist und Gründer Trey Azagthoth und Bassist und Sänger Steve Tucker und bieten einen apokalyptischen Soundtrack.

“Der Album Titel sagt schon eine Menge aus”, bemerkt Tucker, “jeder hat es satt und keiner weiß, wie man es in Ordnung bringen kann. Wir haben alle diese Kleinkriege, die um uns wüten, in der Nachbarschaft, in den Städten, in den Ländern und es gibt viele Menschen, die mit ihren verschiedenen Meinungen Chaos kreieren und jeder macht, was er für richtig hält. Das alles gibt uns das Gefühl die Welt hat einen Punkt von äußerster Verrückheit und Verwirrung erreicht.”

Formate:

Deluxe 6 panel Digipak mit lenticular Cover

Jewel Case CD

Digital Ausio

12″ Black Vinyl, 180 g, gatefold

Limited Edition Boxset

