MOONSPELL :: “Sin/Pecado” + “2econd Skin” Deluxe Version Re-Release

Die portugiesischen Gothic Metal-Pioniere MOONSPELL werden ihr 1998 erschienenes Album “Sin/Pecado” in einer Deluxe-Version am 13. Dezember mit Napalm Records neu auflegen. Diese Wiederveröffentlichung wird auch die seltenen und schwer zu findenden EP-Tracks von MOONSPELLs “2econd Skin” enthalten. www.moonspell.com

Tracklist:

1. Slow Down!

2. handmadeGod

3. 2econd Skin

4. Abysmo

5. Flesh

6. Magdalene

7. V.C. (Gloria Domini)

8. EuroticA

9. Mute

10. Dekadance

11. Let the children cum to me..

12. The hanged man

13. 13!

14. Erotik Alkemy (2econd Skin EP)

15. Sacred (Depeche Mode Cover / 2econd Skin EP)

16. 2econd Skin ( video edit / 2econd Skin EP)