Am 24. September erscheint bei MDD Records eine Best-Of der Portugiesen MOONSPELL mit Schwerpunkt auf der Frühphase.

www.facebook.com/moonspellband / www.facebook.com/MDDShop

Tracklist

01. Wolfshade (A Werewolf Masquerade)

02. Vampiria

03. Alma Mater

04. Opium

05. Raven Claws

06. Full Moon Madness

07. Second Skin

08. Magdalena

09. Soulsick

10. Lustmord

11. Firewalking

12. Nocturna

13. Everything Invaded

14. Capricorn At Her Feet

15. Finisterra

16. Luna