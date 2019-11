MONO INC. :: 2. neuer Song / Album im Januar

Die deutschen Alternativ-Gothic-Rocker MONO INC. haben ihr elftes Studioalbum “The Book Of Fire” angekündigt, das am 24. Januar 2020 veröffentlicht wird. Im Vorfeld gibt es die ersten Singles “Louder Than Hell” und “The Book of Fire” zu hören. MONO INC. wird dieses Album mit einer umfangreichen Tournee mit 13 Terminen im März und April unterstützen.

Dieses neue Konzeptalbum von MONO INC. beleuchtet die Geschichte des “Book Of Fire”, einem mystischen Artefakt, das das geheime Wissen von Jahrhunderten enthält und einen jungen Heiler zu seinem neuen Besitzer im dunklen Mittelalter wählte. Zudem kann man die Geschichte auch in der Hörbuchversion hören, gelesen von Katha Mia und Martin Engler, begleitet von den Melodien aus dem Album “The Book Of Fire” am Klavier.