MÅNEGARM veröffentlichen ihr 2013er Album “Legions of the North” am 26.3. bei Black Lodge Records auf Vinyl. www.facebook.com/blacklodgerecords/posts/3582412345206584

Info: “Get the double gatefold LP with black vinyl or order the special edition with the green vinyl. There’s no time to waste; make sure to get this beauty and add to your Månegarm vinyl collection!”