Die niederländischen Symphonic Black Metaller MISANTHROPIA haben heute ein Playthrough Video zu ihrer neuen Single “Silent War” veröffentlicht. Der Song stammt vom kommenden Album “Convoy Of Sickness”, das am 18.12.2020 bei Massacre Records erscheinen wird. https://www.facebook.com/666misanthropia

Hier kann man “Convoy Of Sickness” vorbestellen: https://lnk.to/convoyofsickness