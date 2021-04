METALMESSAGE :: Promo-Kompilation Nummer 8

Am 18. April wurde die neueste Promo-Kompilation von METALMESSAGE veröffentlicht. “VIII – Immortal Euphoria!”, der Nachfolger des 2019 erschienenen “VII – Respect The Steel”, präsentiert 15 Rock- & Metal-Hoffnungsträger, die sich einmal mehr fernab des Mainstreams bewegen. www.facebook.com/metalmessage.pr

Mit viel Liebe, Hingabe und Aufwand hat Markus Eck die Songs zusammengestellt, deren Bandbreite von diversen Rockstilen über Heavy Metal, Doom Metal, Thrash Metal und Melodic Death Metal bis hin zu atmosphärischem Black Metal reicht.

Tracklist:

01. ROCKIN’ ENGINE (Canada) “Let It Burn”

02. ANTRISCH (Germany) “Gipfelfieber”

03. UNDER SIEGE (Italy) “Sotto Assedio”

04. CULT OF SALEM (Germany) “Anthem To An Outer God”

05. COLDUN (Germany) “Grand Sun Ritual”

06. VARUS (Germany) “Tränk dein Herz”

07. HARDLAND (Netherlands) “Rise And Shine”

08. LORDS OF SALEM (Germany) “Hell Over Salem”

09. THE FIFTH HORSEMAN (Germany) “The Void”

10. TASKFORCE TOXICATOR (Germany) “Reborn In Thrash”

11. NEMESIS SOPOR (Germany) “Eis zu Stein I – Wind”

12. SNAKEWINE (Germany) “Black Hood”

13. ON ATLAS’ SHOULDERS (Germany) “The Executioner”

14. RAVENFIELD (Germany) “Self Destruction”

15. HAND OF KALLIACH (Scotland) “White Horizon”