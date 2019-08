METALLICA :: Ab 9.10. im Kino: “Metallica And San Francisco Symphony: S&M²”

Pünktlich zum 20. Jubiläum ihres mit einem Grammy Award ausgezeichneten Livealbums “S&M” tun sich Metallica und San Francisco Symphony ein weiteres Mal zusammen – für den neuen Film “S&M²”. Sie präsentieren erstmals seit 20 Jahren wieder die “S&M”-Arrangements live – sowie Interpretationen von neueren Songs, die in den Jahren danach entstanden sind.

Tickets gibt es seit dem 7. August – unter metallica.film

Der in London ansässige Vertrieb Trafalgar Releasing hat soeben einen brandneuen Metallica-Konzertfilm angekündigt: “Metallica and San Francisco Symphony: S&M²” kommt weltweit am 9. Oktober in die Kinos! Mit dem kommenden Leinwand-Highlight knüpfen Metallica und die Musiker von San Francisco Symphony an ihre erste Zusammenarbeit aus dem Frühjahr 1999 an. Pünktlich zum 20. Jubiläum des gemeinsamen Albums “S&M” (Symphony & Metallica) gibt es mit “S&M²” die offizielle Fortsetzung – aufgezeichnet im neuen Chase Center von San Francisco. Tickets für die Vorstellungen sind auf der Website metallica.film ab dem 7. August erhältlich.

Die inzwischen legendären “S&M”-Konzerte gaben Metallica und San Francisco Symphony im Jahr 1999 unter der Leitung des wenig später verstorbenen Michael Kamen im Berkeley Community Theatre. Für das diesjährige “S&M²”-Jubiläumskonzert am 6. September werden die US-Band und das Orchester erstmals nach 20 Jahren die Arrangements von damals live präsentieren – sowie obendrein auch Songs, die Metallica erst in den Jahren danach veröffentlicht haben. Die neuen Orchesterarrangements stammen aus der Feder von Bruce Coughlin.

Auch der weltbekannte Dirigent Michael Tilson Thomas ist an der genreübergreifenden Show beteiligt, denn er wird einen Teil der Performance dirigieren. Thomas gibt mit seinem exklusiven Auftritt zugleich den Startschuss für seine allerletzte Spielzeit als musikalischer Leiter der San Francisco Symphony.

Die erste Zusammenarbeit zwischen San Francisco Symphony und Metallica wurde vor zwei Jahrzehnten nicht mit Kameras, sondern nur akustisch für ein Live-Album festgehalten: Das umwerfende Resultat, “S&M”, wurde hinterher sogar mit einem Grammy Award ausgezeichnet.

Kymberli Frueh, Senior Vice President von Trafalgar Releasing und verantwortlich für Programmgestaltung und Content-Akquisitionen, kommentierte: “Wir sind stolz und freuen uns für die Fans von Metallica in aller Welt, dass sie dieses große Jubiläumskonzert im Oktober gemeinsam im Kino erleben können.”

“Die ersten gemeinsamen Auftritte der beiden Musik-Ikonen aus San Franciso – Metallica und San Francisco Symphony – markierten vor 20 Jahren ein absolutes Highlight der Musikgeschichte. Mit dem nun anstehenden Konzert und dem dazugehörigen Film ‘S&M²’ knüpfen die Musiker an diese große Sternstunde an – und ermöglichen es den Fans von Metallica erstmals, diese ikonische Zusammenarbeit auf der großen Leinwand zu genießen.”