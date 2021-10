MERCURY CIRCLE :: Neues Video zum Album-Release

Die Finnischen Atmospheric Gothic Metaller MERCURY CIRCLE haben ihr Debütalbum “Killing Moons” (Review hier) bei Noble Demon Records veröffentlicht und um ihr neues Album gebührend zu feiern, haben sie ein neues Musikvideo zum Song “Like Matches” veröffentlicht, mit einem besonderen Gastauftritt von Cammie Gilbert von OCEANS OF SLUMBER.

Gegründet von Produzent und Musiker Jaani Peuhu, der seine Aktivitäten bei SWALLOW THE SUN für den kommenden Albumzyklus der Band pausierte, um sich voll und ganz auf MERCURY CIRCLE zu konzentrieren, ist der finnische Fünfer in der Szene kein Unbekannter und besteht aus ehemaligen und aktuellen Mitgliedern bekannter Acts wie CHILDREN OF BODOM, TO/DIE/FOR, HANGING GARDEN und SLEEP OF MONSTERS. Thematisch inspiriert durch das tägliche Leben mit all seinen dunklen Facetten und Herausforderungen, war “die ursprüngliche Idee für das Albumkonzept, es zu einer Art Tor zu machen, welches einen Weg weg vom Alltag öffnet, der irgendwo hinführt, wo wir frei von all dem Stress, der Trauer, Corona oder anderen weltlichen Sorgen sein können”, erklärt Jaani Peuhu. https://www.facebook.com/mercurycircleofficial