MERCURY CIRCLE :: Neues Video zu “Black Mirrors”

Nach ihrer von der “The Dawn Of Vitriol” EP (2020) haben MERCURY CIRCLE einen brandneuen Song, “Black Mirrors”, aus ihrem kommenden Debütalbum “Killing Moons” veröffentlicht, welches am 8. Oktober 2021 über Noble Demon erscheinen soll. https://www.facebook.com/mercurycircleofficial

Info: MERCURY CIRCLE wurden 2018 von Jaani Peuhu (ICONCRASH und SWALLOW THE SUN) ins Leben gerufen und bestehen aus Mitgliedern von CHILDREN OF BODOM, SLEEP OF MONSTERS und mehr. Sie kreieren eine abwechslungsreiche Mischung aus dunklem Rock mit elektrisierendem Synth-Wave und langsamem, epischem Doom.

“John Dee (13. Juli 1527 – 1608 oder 1609) war ein anglo-walisischer Mathematiker, Astronom, Astrologe, Lehrer, Okkultist und Alchemist. Er war der Hofastronom und Berater von Elizabeth I. und beschäftigte sich viel mit Alchemie, Wahrsagerei und hermetischer Philosophie”, verrät Band-Mastermind Jaani Peuhu. “Die Texte für Black Mirrors sind eine Mischung aus Herzensangelegenheiten und Okkultismus. Am Anfang hören wir eine Prophezeiung von Nostradamus, bevor wir in eine dunkle und wahnhafte Welt eintauchen – ein Ort für das verlassene Herz, wo das Licht von John Dees schwarzem Spiegel reflektiert wird. Musikalisch geht es eher in Richtung Goth Rock als in Richtung Doom Metal. Als ich den Song schrieb, stellte ich mir vor, wie Queen mit einem Goth Rock Twist klingen würde. Ich bin ein Fan von großen Refrains und 80er Jahre Goth Beats.”