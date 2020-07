M’ERA LUNA :: “Crypt Edition 2020” am 8.8 als Ersatzevent

Auch das M’ERA LUNA möchte dieses Jahr trotz ausgefallenem Festival virtuell mit euch nach dem Motto “Darkness Will Rise Again!” feiern:

“Kein Jahr ohne Familientreffen: Die M’era Luna Crypt Edition bringt euch den Odem des M’era Luna in euer gemütliches Wohnzimmer, in den Garten oder natürlich in die Gruft. Euch erwartet ein knackevolles Programm mit Konzerten aus den letzten Jahren, die unsere Freunde von NDR.de zusammengebraut haben. Natürlich werden auch die Lesungen nicht fehlen und sogar die M’era Luna Academy öffnet ihre digitalen Tore. Am Samstag, den 8. August, freuen wir uns, euch auf www.meraluna.de begrüßen zu dürfen!

Auch M’era Luna FM wird live da sein – mitgestaltet von euch: Feiert gemeinsam mit uns virtuell und schickt eure schönsten M’era Luna-Erlebnisse, Musikwünsche und Grüße per WhatsApp Sprachnachricht an 0160 93 10 30 74. Nutzt die Hashtags #meraluna und #cryptedition, um eure Festivalalternative daheim mit uns zu teilen!”