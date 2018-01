M’ERA LUNA 2018 ::: The Prodigy machen das Line-up komplett

Die Rave-Legenden von The Prodigy werden das M’era Luna nach ihrem fantastischen Debüt 2009 erneut besuchen. Zum Festival vom 11. bis 12. August kommen außerdem weitere Szenegrößen nach Hildesheim, mit denen der Veranstalter das Line-up für die 19. Ausgabe des Festivals in Hildesheim vervollständigt. meraluna.de

Das vollständige Line-up im Überblick:

The Prodigy | Eisbrecher | Front 242 | In Extremo | Ministry | Saltatio Mortis | Apoptygma Berzerk | Peter Heppner | L’Âme Immortelle | London After Midnight | Lord Of The Lost | Hocico | The 69 Eyes

Atari Teenage Riot | In Strict Confidence | Rotersand | Nachtmahr | Tanzwut | Lacrimas Profundere | Zeraphine | Bannkreis | Welle:Erdball | Aesthetic Perfection | Die Kammer | Clan Of Xymox | Das Ich | Rabia Sorda | Frozen Plasma | Merciful Nuns Heimatærde | Torul | Erdling | Eisfabrik | FabrikC | Massive Ego | Cephalgy | Schattenmann | Whispering Sons | Too Dead To Die