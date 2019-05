MARKUS KEIMEL :: Ankündigung zum 3. Buch

Unter dem Titel “Sonne, Blut und Wellengang” veröffentlicht der österreichische Musiker, Sänger und Autor MARKUS KEIMEL (u.a. Gründer der Band Lydia’s Gemstone) am 31.05. sein mittlerweile drittes Buch. Über 190 Texte in Form von Aphorismen und Lebensweisheiten, oftmals lyrischen, zahlreich philosophischen Niederschriften treffen auf symbolhaltige, abstrakte Illustrationen und machen das 70 Seiten umfassende Werk zu seiner bis dato vermutlich kraft-, ausdrucks- und stilvollsten literarischen Erscheinung. Thematisch setzt sich Keimel darin keine Grenzen, leuchtet einerseits die tiefsten menschlichen Abgründe aus, befasst sich aber auch mit den lebensbejahenden und positiven Aspekten des Seins.

Aktuell arbeitet Keimel an der Veröffentlichung eines neuen Musikprojekts im Genre Art-Pop/Alternative und an dessen Debut-Album, welches bereits komponiert und vorproduziert wurde. Desweiteren schreibt er an seinem ersten Roman und komponiert Filmmusik.

Das Buch von Markus Keimel kann man inklusive persönlicher Widmung über die offizielle Webseite http://markuskeimel.jimdo.com bestellen beziehungsweise bereits vorbestellen. “Sonne, Blut und Wellengang” erscheint mit VÖ-Termin auch als E-Book.

Autor: Markus Keimel

Titel: Sonne, Blut und Wellengang

Buchpreis: 14 Euro (inklusive Versandkosten)

Softcover, 70 Seiten Genre: Philosophie/Lyrik/Belletristik

https://markuskeimel.jimdo.com