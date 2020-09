MARILYN MANSON :: Neues Video aus #4 Album mit “Daryl”-Darsteller

MARILYN MANSON hat sein neues Video zu “Don´t Chase The Dead” veröffentlicht. Im Video fahren Manson und “The Walking Dead”-Star Norman Reedus einen blutigen Trip durch entsättigte Neonfarben im Vintage-Vibe. Für das Kunstwerk führte Fotograf und Filmemacher Travis Shinn Regie, der auch schon für Manson “Third Day Of A Seven Day Binge” verfilmt hat.

MARILYN MANSON stürmte mit seinem elften Studioalbum “We Are Chaos” [Loma Vista Recordings] Platz #4 der deutschen Album Charts. Das von Manson und dem GRAMMY®-Preisträger Shooter Jennings [Brandi Carlile, Tanya Tucker] coproduzierte, zehn Songs umfassende Opus wurde geschrieben, aufgenommen und fertiggestellt, bevor die Pandemie ausbrach.

Manson sagt über das Album: “Wenn ich WE ARE CHAOS jetzt höre, kommt es mir vor, als wäre es gestern gewesen oder, als ob sich die Welt wiederholt, wie sie es immer tut, und lässt den Titeltrack und die Geschichten so erscheinen, als hätten wir sie heute erst geschrieben. Dies wurde bis zu seiner Vollendung aufgenommen, ohne dass jemand es gehört hat, bis es komplett fertig war. Es gibt auf jeden Fall eine Seite A und eine Seite B im traditionellen Sinn. Aber genau wie eine LP ist es ein flacher Kreis und es liegt am Zuhörer, das letzte Stück des Puzzles in das Bild der Songs einzufügen.“