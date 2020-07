MARILYN MANSON :: Neuem Album im September, Titeltrack veröffentlicht

MARILYN MANSON kündigt die Veröffentlichung seines elften Studioalbums “We Are Chaos” für den 11. September über Loma Vista Recordings an. Das von Manson und dem GRAMMY®-Preisträger Shooter Jennings [Brandi Carlile, Tanya Tucker] koproduzierte, zehn Songs umfassende Opus wurde geschrieben, aufgenommen und fertiggestellt, bevor die Pandemie ausbrach. Manson läutet die Ankunft des Albums mit dem Titeltrack und der Lead-Single “We Are Chaos” ein, die heute veröffentlicht wurde. Für das Video hat Manson mit Regisseur/Illustrator Matt Mahurin zusammengearbeitet. https://www.marilynmanson.com / https://www.facebook.com/MarilynManson

Mansons Gemälde Infinite Darkness, das auf dem Albumcover zu sehen ist, wurde eigens für die Musik kreiert. Seine Gemälde der bildenden Kunst werden weiterhin auf der ganzen Welt gezeigt, einschließlich Galerie- und Museumsausstellungen von Miami über Wien bis Moskau.

Manson sagt über das Album: “Wenn ich WE ARE CHAOS jetzt höre, kommt es mir vor, als wäre es gestern gewesen oder, als ob sich die Welt wiederholt, wie sie es immer tut, und lässt den Titeltrack und die Geschichten so erscheinen, als hätten wir sie heute erst geschrieben. Dies wurde bis zu seiner Vollendung aufgenommen, ohne dass jemand es gehört hat, bis es komplett fertig war. Es gibt auf jeden Fall eine Seite A und eine Seite B im traditionellen Sinn. Aber genau wie eine LP ist es ein flacher Kreis und es liegt am Zuhörer, das letzte Stück des Puzzles in das Bild der Songs einzufügen.“

“Dieses Konzeptalbum ist der Spiegel-Shooter, den ich für den Hörer gebaut habe – es ist der eine [Spiegel], in den wir nicht starren werden. Es gibt so viele Zimmer, Schränke, Tresore und Schubladen. Aber in der Seele oder in deinem Museum der Erinnerungen, sind die Spiegel immer das Schlimmste. Scherben und Splitter von Geistern verfolgten meine Hände, als ich die meisten dieser Texte schrieb.“

“Während ich diese Platte gemacht habe, kamen mir immer wieder die Gedanken: ‘Zähme deine Verrücktheit, nähe deeinen Anzug. Und versuche so zu tun, als wärst du kein Tier‘, aber ich wusste, dass die Menschheit das schlimmste von allen ist. Barmherzigkeit ist wie Mord. Tränen sind der größte Export des menschlichen Körpers.”