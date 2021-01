Mit “Fata Morgana” veröffentlichen die finnischen Melodic Death/Doom/Gothic Metaller MARIANAS REST am 12. März ihf drittes Album, das bei Napalm Records erscheinen wird. Mit “Glow From The Edge” wurde nun eine erste Single daraus veröffentlicht. facebook.com/marianasrestofficial/

Vocalist Jaakko Mäntymaa: “Glow has a dreamy, mystic aura to it. I think it represents the evolution of the band and therefore it was an easy choice to be the first song released.”