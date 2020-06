MANTAR :: Neuer Clip “Ghost Highway” vom “Slay At Home Festival”

MANTAR haben am vergangenen Wochenende am “Slay At Home” Festival von Metal Injection teilgenommen. Dabei entstand das neue Video von “Ghost Highway”. Die Coverversion von Mazzy Star ist einer der handverlesenen Tracks auf dem neuen Mini-Album “GrungetownHooligans II”. MANTAR covern auf dem Mini-Album Songs der Bands, die sie musikalisch am stärksten beeinflusst haben und der Grund sind, warum MANTAR heute so klingen wie sie klingen. Dabei handelt es sich um Bands wie L7, Sonic Youth oder Mazzy Star, deren Debütalbum “She Hangs Brightly” vor 30 Jahren erschien. www.facebook.com/MantarBand/

“Grungetown Hooligans II” erscheint digital, auf Vinyl und als CD, der VVK läuft. “Ghost Highway” kann man seit 21.05. auch auf allen Streamingportalen konsumieren.