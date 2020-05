MANTAR :: Erster Song aus neuem Mini-Album online

Das “two piece monster from northern germany”, MANTAR, überrascht seine Fans mit “Grungetown Hooligans II”, um die Zeit bis zum nächsten Album zu überbrücken. MANTAR covern auf dem Mini-Album Songs der Bands, die sie musikalisch am stärksten beeinflusst haben und der Grund sind, warum MANTAR heute so klingen wie sie klingen. Dabei handelt es sich um Bands wie L7, Sonic Youth oder Mazzy Star, deren Debütalbum “She Hangs Brightly” vor 30 Jahren erschien. “Ghost Highway” ist einer der Songs von diesem Album und der erste Vorgeschmack auf “Grungetown Hooligans II”. facebook.com/MantarBand/

Tracklist:

L7 – The Bomb

The Jesus Lizzard – Puss

Sonic Youth – 100%

Mazzy Star – Ghost Highway

L7 – Can I Run

Babes In Toyland – Bruise Violet

Mudhoney – Who You Drivin’ Now

7 Year Bitch – Knot

“Grungetown Hooligans II” erscheint digital, auf Vinyl und als CD, der VVK läuft. “Ghost Highway” kann man seit 21.05. auch auf allen Streamingportalen konsumieren.