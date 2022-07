MANNTRA :: Folk Metaller mit neuem Vorgeschmack aufs nächste Album

Am 22.07. haben die Folk-Metaller von MANNTRA die Single “Königsmord” veröffentlicht. Der Song ist der neuste Vorgeschmack auf das neue Album „Kreatura“, welches nur 2 Wochen später erscheint. Das Album “Kreatura” kann hier vorbestellt werden: https://nocut.shop/de/NoCut_Bands/Manntra

In „Königsmord“ erzählen MANNTRA von einem Herrscher, der bei seinem Volk in Ungnade gefallen ist. Der Teufel in Person regiert von seinem goldenen Thron, doch das Volk plant bereits das Ende seiner Schreckensherrschaft. Was haben sie vor und wer wird sein Nachfolger sein?

In dem Song geht es nicht nur textlich ordentlich zur Sache. „Königsmord“ ist sehr folkig und lädt zum Tanzen und Headbangen gleichermaßen ein. Eine kurze Verschnaufpause bietet die mystische Bridge, die die Spannung auf das Ende der Geschichte schier unerträglich macht. Bei „Königsmord“ vereinen MANNTRA ihre Liebe zur englischen und deutschen Sprache und verweben beide zu einem großartigen Mantel, der die Tragik des Songs perfekt in Szene setzt.