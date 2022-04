MANNTRA :: 1. Single vom nächsten Album

Die Gothic/Folk Rock/Metaller MANNTRA haben mit “Nightmare” die erste Single ihres für den 12.08.2022 angekündigten Albums “Kreatura” veröffentlicht.

Info: In ihrem neusten Song bescheren Dir MANNTRA einen Alptraum nach dem nächsten. In Deinem Kopf spielen sich verschiedene Horrorszenarien ab. Es gibt kein Entkommen. Sind es die grausamen Kreaturen der Nacht, die Dich um den Schlaf bringen? Ist es die absolute Dunkelheit, die so viel verbirgt? Oder sind es die undefinierbaren Geräusche, die immer näher kommen und Dich zu überwältigen drohen? Was ist Dein schlimmster Alptraum?