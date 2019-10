LORDI :: Neues Album, neue Tour

Die finnischen Monster Hard Rocker LORDI werden am 31. Januar 2020 ihr neues Album bei AFM-Records veröffentlichen. “Killection” ist ein fiktionales Compilation-Album geworden”, fasst Mr. Lordi die abgefahrene Idee zum Album in seinen eigenen Worten zusammen. “Es umfasst all die Songs, die LORDI zwischen Anfang der 70er und 1995 geschrieben hätten, hätten sie damals schon existiert. Und wie sich das für eine gute Compilation gehört, befindet sich auch noch ein brandneuer Song aus dem Jahr 2019 darauf.”

Das Album wird als Digipak, Ltd. Box set, Ltd. Gtf. Picture 2 Vinyl, Ltd. Gtf. Turquise 2 Vinyl, Ltd. GTF Clear 2 Vinyl, Ltd. Gtf. Black/Silver Splatter 2 Vinyl und Digital erhältlich sein.

“Killection” Tracklist:

01 Radio SCG 10

02 Horror For Hire

03 Shake The Baby Silent

04 Like A Bee To The Honey

05 Apollyon

06 SCG10 The Last Hour

07 Blow My Fuse

08 I Dug A Hole In The Yard For You

09 Zombimbo

10 Up To No Good

11 SCG10 Demonic Semitones

12 Cutterfly

13 Evil

14 Scream Demon

15 SCG10 I Am Here

LORDI

KILLECTOUR 2020

plus special guest

16.02.20 HU-Budapest – Barba Negra

18.02.20 SK-Bratislava – MMC

20.02.20 ITA-Bergamo – Druso

21.02.20 ITA-San Dona/Venice – Revolver

22.02.20 AUT-Klagenfurt – Stereo

23.02.20 AUT-Wien – Szene

27.02.20 F-Istres – L`usine

29.02.20 ES-Madrid – Shoko

01.03.20 ES-Barcelona – Razzmatazz 2

02.03.20 D.Toulouse – Le Bikini

03.03.20 F-Angers – La Chabada

05.03.20 F-Epinal – Souris Verte

06.03.20 F-Paris – La Machine de Moulin Rouge

07.03.20 NED-Sneek – Bolwerk

10.03.20 D-Muenchen – Backstage

12.03.20 D-Hamburg – Markthalle

13.03.20 D-Berlin – Kesselhaus

14.03.20 D-Leipzig – Hellraiser

15.03.20 D-Stuttgart – LKA

18.03.20 D-Aschaffenburg – Colos Saal

19.03.20 D-Nuernberg – Hirsch