Lordi veröffentlichen die erste Single “Shake The Baby Silent” von ihrem neuen Album “Killection”, das am 31. Januar 2020 via AFM-Records veröffentlicht wird. “Killection” ist ein fiktionales Compilation-Album geworden”, fasst Mr. Lordi die abgefahrene Idee in seinen eigenen Worten zusammen. “Es umfasst all die Songs, die LORDI zwischen Anfang der 70er und 1995 geschrieben hätten, hätten sie damals schon existiert.