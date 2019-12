LORDI :: 2. Single vom neuen Album

LORDI veröffentlichen die zweite offizielle Single, “I Dug A Hole In The Yard For You”, von ihrem neuen Album “Killection”, das am 31. Januar 2020 bei AFM Records veröffentlicht wird.

“Das ist der modernste Track der sogenannten Compilation, aber die Melodie im Refrain und der Titel des Tracks sind bereits seit Lordis zweitem Album “The Monsterican Dream” geschrieben”, verrät Lordi. “Das Lied ist eine gewalttätige Liebesgeschichte über jemanden, der seinen Schwarm heimlich nachstellt. In Lordis Welt ist die folgende Wendung eher normal als abnormal: Diejenige, die verfolgt und getötet wurde, kommt zurück, um sich zu rächen. Wenn nichts Übernatürliches passieren würde, wäre das eigentlich nicht erwähnenswert.”

22.02.20 AUT-Klagenfurt – Stereo

23.02.20 AUT-Wien – Szene

10.03.20 D-Muenchen – Backstage

12.03.20 D-Hamburg – Markthalle

13.03.20 D-Berlin – Kesselhaus

14.03.20 D-Leipzig – Hellraiser

15.03.20 D-Stuttgart – LKA

18.03.20 D-Aschaffenburg – Colos Saal

19.03.20 D-Nuernberg – Hirsch

20.03.20 D-Memmingen – Kaminwerk

21.03.20 D-Regensburg – Eventhalle Airport

25.03.20 D-Koeln – Essigfabrik

26.03.20 CH-Pratteln – Z7

27.03.20 D-Heidelberg – Hallo 02

28.03.20 CH-Schaffhausen – Kammgarn

29.03.20 NED-Amstelveen – P 60